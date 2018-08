PORIADNE ZAPRŠÍ: Na celom území SR hrozia búrky, varujú meteorológovia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. augusta (TASR) - Na celom území Slovenska hrozia až do večera búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pred búrkovou činnosťou výstrahu 1. stupňa, platí od 13.00 do 21.00 h.uvádzajú meteorológovia na webe SHMÚ.Juhozápadu a juhovýchodu Slovenska sa v čase od 13.00 do 18.00 h týka aj výstraha SHMÚ 1. stupňa pred vysokými teplotami. Maximálne teploty v týchto oblastiach môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.