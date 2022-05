PORIADNY ÚLOVOK: Polícia našla pol tony kokaínu v zásielke kávy

Viac než 500 kilogramov kokaínu objavila polícia v zásielke kávových zŕn dodanej do továrne Nespresso – prevádzkovej jednotky spoločnosti Nestlé – v meste Romont v kantóne Fribourg na západe Švajčiarska.





TASR správu prevzala zo servisov denníka The Guardian, stanice BBC a tlačovej agentúry DPA, ktoré sa odvolávajú na štvrtkové vyhlásenie švajčiarskej polície.Pracovníci továrne upozornili úrady na balíčky obsahujúce biely prášok, ktoré sa nachádzali medzi vrecami s kávovými zrnami v celkovo piatich prepravných kontajneroch. Tie boli privezené do danej prevádzky vlakom v ten istý deň.Zhabaná droga má vyše 80-percentnú čistotu a na čiernom trhu by dosiahla hodnotu približne 48 miliónov eur. Podľa predbežného vyšetrovania kontajnery pochádzajú pravdepodobne z Brazílie a kokaín bol určený pre európsky trh.Narkotikum sa nedostalo do priameho kontaktu s kávovými zrnami a nekontaminovalo ani výrobné prostredie továrne, potvrdilo Nespresso v oficiálnom vyhlásení.