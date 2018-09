Porošenko: Cieľom je urobiť z Ukrajiny silný a úspešný štát

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 20. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko predniesol vo štvrtok správu o stave republiky, v ktorej sa venoval situácii v Donbase, vzťahom s Ruskom, boju s korupciou i návrhu na zrušenie poslaneckej imunity, ako aj problémom pravoslávnej cirkvi. Informovala o tom agentúra Ukrinform.V čase prejavu hlavy štátu sa pred budovou parlamentu zišli aktivisti, zväčša z prostredia ukrajinských nacionalistov, ktorí žiadajú prijatie zákona o ochrane práv zahraničných príslušníkov dobrovoľníckych plukov z Donbasu.Medzi aktivistami a policajtmi došlo k potýčkam. Demonštranti aktivovali aj niekoľko ohlušujúcich granátov a petárd a snažili sa preniknúť do budovy parlamentu. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn. Situácia sa upokojila po príchode policajných posíl, napísal Ukrinform.V časti prejavu o vnútornej politike Porošenko uviedol, že ukrajinská armáda by mala byť pripravená na akékoľvek scenáre vývoja udalostí v Donbase vrátane použitia sily. Zdôraznil, že Ukrajina má právo na sebaobranu, pričom tento aspekt sa zdôrazňuje aj v nedávno prijatom zákone o opätovnom začlenení Donbasu. Porošenko však prízvukoval, žePrezident zároveň vyjadril presvedčenie, že po znovuzískaní Krymského polostrova pod správu Ukrajiny bude Kyjev úspešný aj v snahe získať náhradu za škody spôsobené ruskou agresiou a dostane záruky, že scenár podobný krymskému sa už nikdy nezopakuje.Vo svojom prejave Porošenko vyhlásil, že chce dosiahnuť, aby bola z ukrajinskej ústavy vyškrtnutá norma, ktorá umožňuje, aby ruská Čiernomorská flotila kotvila na Kryme.Porošenko opäť zopakoval, že v prípade konfliktu v Donbasevedú do Moskvy, kde sa podľa jeho slov "nachádza aj kľúč" k riešeniu krízy. Zdôraznil však, že mier na UkrajinuV súvislosti s Ruskom Porošenko okrem iného uviedol, že je pripravený vystúpiť proti zmierneniu sankcií, ktoré západné štáty uvalili na Moskvu po anexii Krymského polostrova a ďalších prejavoch zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Konštatoval, že na Západetakých, ktorí obdivujú ruského prezidenta Vladimira Putina.Porošenko v prejave trval na svojej požiadavke, aby parlament bezodkladne schválil návrh zmien v ústave krajiny, ktoré by viedli k zrušeniu poslaneckej imunity. Pripomenul poslancom, že tento návrh obsahuje politický program prakticky každej z parlamentných strán, preto ich vyzval, aby splnili sľuby dané svojim voličom.Pokiaľ ide o situáciu v ekonomike a jej vplyv na sociálnu oblasť, Porošenko vo svojom rozsiahlom prejave uznal, žeDodal však, že ukrajinská ekonomika prešla ťažkými skúškami, z ktorých sa dostala a došlo k obnoveniu rastu. Konštatoval však, že životná úroveň je rôzna v jednotlivých regiónoch a dokonca aj v sociálnych či vekových skupinách.Porošenko priznal, že vedenie krajiny v uplynulých rokoch urobilo viacero chýb. Ubezpečil, že on sám sa zodpovednosti za tieto chyby nezbavuje, ale zdôraznil, že stratégia Ukrajiny zostala nemenná.Za cieľ ukrajinského vedenia teraz označil urobiť z Ukrajiny silný a úspešný štát, ktorý by bol