Porošenko inicioval žalobu na Rusko za okupáciu Donbasu a Krymu

Kyjev 2. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko inicioval prípravu žaloby voči Rusku, prostredníctvom ktorej sa chce Kyjev domáhať odškodnenia za okupáciu Donbasu a Krymu. Informovala o tom tlačová agentúra UNIAN.Porošenko nariadil vláde, aby podnikla kroky k urýchlenému vytvoreniu medzirezortného koordinačného orgánu, ktorý by pripravil príslušnú žalobu voči Rusku.Pri tejto príležitosti uviedol, ženapísal Porošenko na Facebooku.Vytvorenie spomínaného koordinačného orgánu predpokladá zákon o reintegrácii Donbasu prijatý v januári 2018.Podľa Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) nie je jasné, ako efektívny by mohol byť takýto krok zo strany Ukrajiny a či by ho Rusko vôbec vzalo na vedomie.Kyjev už voči Moskve vzniesol na medzinárodnom fóre viacero žalôb, avšak len s malým úspechom. Rusko rozhodnutia medzinárodných tribunálov odmietlo s argumentom, že boli zaujaté a politicky motivované.Konflikt na východe Ukrajiny si od apríla 2014 vyžiadal už viac ako 10.300 životov.