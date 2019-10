Porošenko obvinil súčasné vedenie Ukrajiny zo zrady

Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 2. októbra (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko obvinil súčasné vedenie štátu, že podpísaním dohôd s ruskými separatistami na východnej Ukrajine zradilo záujmy krajiny.Porošenko sa v stredu pred novinármi vyjadril, že dohoda - tzv. Steinmeierov plán -Vysvetlil, že Ukrajina nedostala nijaké záruky, že získa kontrolu nad všetkými úsekmi svojich hraníc s Ruskom, ale namiesto toho sa zaviazala usporiadať miestne voľby v oblasti, ktorú ani nekontroluje.Porošenkov nástupca v prezidentskej funkcii Volodymyr Zelenskyj v utorok privítal dohodu ako významný krok smerom k vyriešeniu päť rokov trvajúceho konfliktu medzi proruskými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami. Zdôraznil tiež, že voľby na východe Ukrajiny sa môžu konať len po tom, ako Ukrajina získa kontrolu nad svojou hranicou.Medzičasom Zelenskyj v stredu v ukrajinskom parlamente absolvoval stretnutie s lídrami všetkých frakcií, ktorým objasnil situáciu so schválením Steinmeierovho plánu Kyjevom,Podľa agentúry Interfax o tom novinárov informoval Davyd Arachamija, predseda klubu Zelenského strany Sluha národa.Na margo polemiky, ktorá v súvislosti s utorkovými udalosťami v Minsku vypukla na Ukrajine, Arachamija vyhlásil, žeDodal, že na stretnutí s lídrami frakcií Zelenskyj všetko vysvetlil, ale išlo o neverejnú schôdzku. Arachamija však ubezpečil, žeO zradu nejde ani v najmenšom, uviedol Arachamija.Poslanec prezidentskej strany a predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Bohdan Jaremenko okrem toho zdôraznil, že Ukrajina má svoje vlastné podmienky pre rokovania v normandskom formáte. Dodal, že medzi nimi je aj pokračovanie v procese prepúšťania zadržiavaných osôb a stiahnutie jednotiek zo styčnej línie.Tlačová agentúra UNIAN informovala, že hovorkyňa niekdajšieho prezidenta Leonida Kučmu zverejnila na internete kópiu ním podpísaného listu, ktorýmAko informoval UNIAN, Zelenskyj v utorok informoval, že Ukrajina odpovedala na Sajdikov list v tom zmysle, že súhlasí s tzv. Steinmeierovým plánom/formulou. Tento plán by sa podľa Zelenského mal implementovať do nového zákona o osobitnom spôsobe miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti.UNIAN pripomenul, že existujúci ukrajinský zákon o osobitnom štatúte Donbasu platí do 31. decembra 2019.Podľa Zelenského bude prijatý nový zákon, ktorý bude parlament pripravovať v úzkej spolupráci s občanmi a bude ho sprevádzať celospoločenská diskusia. Ubezpečil pritom, žezdôraznil Zelenskyj.Uviedol, že miestne voľby sa nebudú konať, ak sa v Donbase budúc nachádzať ozbrojené jednotky.Poznamenal tiež, že otázka stiahnutia ruských vojakov z okupovaného Donbasu by sa mala prediskutovať na rokovaniach v tzv. normandskom formáte.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.