Porošenko: Proti vyslaniu mierovej misie OSN do Donbasu je len Rusko

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 29. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v sobotu vyhlásil, že Ukrajina sa nebude snažiť získať Donbas späť pod svoju kontrolu s použitím sily. Vysvetlil, že toto riešenie by mohlo vyvolať veľký konflikt s Ruskom.Porošenko vo svojom vystúpení v Charkove podľa agentúry Ukrinform súčasne vyhlásil, že nepripustí, aby v Donecku došlo k podobným útokom, akým bola počas prvej i druhej čečenskej metropoly vystavená čečenská metropola Groznyj.Ukrajinský prezident ďalej uviedol, žea Ukrajinci podľa neho patria. Pripomenul, že v súčasnosti na územíPorošenko v tejto súvislosti citoval z prieskumu verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že za použitie sily na prinavrátenie Donbasu pod správu Ukrajiny sa vyslovilo len 11 percent opýtaných, zatiaľ čo 60 percent Ukrajincov podporuje politicko-diplomatický spôsob urovnania situácie.Podľa Porošenka iniciatívu Ukrajiny, aby do Donbasu bola vyslaná mierová misia OSN, podporuje väčšina stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Spresnil, že podporu pre túto iniciatívu vyslovili USA, Británia i Francúzsko. Dodal, že Kyjev rokuje s Čínou, ktorá. Zdôraznil, že proti mierovej misii OSN v Donbase je na pôde BR OSN jediný štát - Rusko.Mierová misia OSN v Donbase by podľa Porošenka umožnila nielen výrazne znížiť riziko eskalácie vojenského konfliktu na východe Ukrajiny, ale bránila by aj dodávkam zbraní a príchodu žoldnierov z Ruska.