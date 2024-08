Porotcovia odstúpili z celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok, nesúhlasia s konaním mesta

Solidarita s odborníkmi

Súťaž pokračuje





Literárny Kežmarok je najstaršou slovenskou súťažou určenou pre začínajúcich mladých autorov. Počas doterajších ročníkov ňou prešlo mnoho poetov a prozaikov, ktorí sa neskôr uplatnili v literatúre, ale aj v iných druhoch umenia, ako napríklad Daniel Hevier, Monika Kompaníková, Dorota Nvotová či Jakub Nvota. Prihlásiť svoje poetické a prozaické diela mohli v tomto roku nielen žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, ale po novom aj dospelí autori od 20 rokov.



Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 3. a 4. októbra. Jej 59. ročník je v tomto roku venovaný 200. výročiu prvého vydania Slávy dcéry Jána Kollára a 200. výročiu vzniku Slovenskej študentskej spoločnosti na kežmarskom lýceu.





7.8.2024 (SITA.sk) - Z najstaršej celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok odstúpili porotcovia. Ako uviedli vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti, nesúhlasia s postupom mesta. Reagujú tak na organizačné a personálne zmeny, keď o prácu v meste prišli dlhoročná redaktorka mestskej televízie a pracovník oddelenia kultúry a vedúci tamojšieho filmového klubu.Mesto v reakcii pre agentúru SITA uviedlo, že garantuje hladký priebeh 59. ročníka literárnej súťaže. Porotcovia sa spolu s odstúpením rozhodli nezúčastniť sa ani na ďalších aktivitách spojených so súťažou a vedením mesta.„Považujeme za potrebné takýmto krokom vyjadriť nesúhlas s konaním mesta a solidaritu so všetkými odborníkmi a odborníčkami, pracovníkmi a pracovníčkami nielen kultúrnych inštitúcií v Kežmarku, ale aj ďalších múzeí, galérií či národných parkov, ktorí boli po zmene vlády bezdôvodne vyhodení zo svojich pozícií,“ uvádza sa vo vyhlásení.Podpísaní sú pod ním Monika Kompaníková, Zbyňo Džadoň, Tamara Šimončíková Heribanová, Valentín Šefčík, Jozef Brunclík a Július Belan. „Na nájdenie nových porotcov a prečítanie prác zostáva dosť času, to sme pri rozhodovaní sa brali do úvahy,“ napísali.Samospráva uistila súťažiacich, že súťaž pokračuje. „Mesto Kežmarok aj napriek odstúpeniu porotcov garantuje hladký priebeh 59. ročníka najstaršej literárnej súťaže, z úcty k zúčastneným žiakom, pedagógom a celej kultúrnej obci, pre ktorú je táto súťaž vstupnou bránou do literárnej tvorby,“ píše sa v reakcii mesta, ktorú poskytla vedúca kancelárie primátora Elena Smrigová.