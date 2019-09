Porsche môže dostať stimul 2 milióny eur na technologické centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Nemecký výrobca športových automobilov Porsche by mal dostať investičný stimul vo výške dva milióny eur na vybudovanie nového centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby v Hornej Strede. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Investičný stimul ešte musí schváliť vláda.Firma prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s. r. o., Dubnica nad Váhom, plánuje investovať do roku 2020 minimálne 15,5 milióna eur a do roku 2023 by mala v Hornej Strede zamestnať 70 pracovníkov. V novom centre plánuje firma vyvíjať a overovať vyrobiteľnosť dielov a pripravovať prototypy výrobných zariadení pre automobilový priemysel.V novovybudovanom objekte sa bude realizovať vývoj, ale aj testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv, alebo celých zostáv dielov karosérií.Dubnický Porsche Werkzeugbau je 100 % dcérsky podnik spoločnosti Porsche Werkzeugbau GmbH, ktorá patrí do skupiny Porsche Automobil Holding SE. Vlastníkom skupiny Porsche je skupina Volkswagen.