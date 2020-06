Portfólio online výstav sa rozširuje o Potravinárstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetové online výstavisko slovenskej spoločnosti GLOBALEXPO sa rozširuje o výstavu Potravinárstvo, čím sa celkový počet výstav zvyšuje na 26. Spoločnosť tak reaguje na dopyt registrujúcich sa vystavovateľov, ktorých počet sa medzimesačne zvýšil o viac ako 100-percent vrátane podnikateľov zo zahraničia.„Nárast súvisí s dopytom firiem po online prezentácii svojich produktov či služieb v čase, kedy fyzické výstavy boli zrušené alebo preložené. Registrujú sa nám aj spoločnosti, ktoré pôsobia mimo územia SR. Aktuálne máme za necelé tri mesiace od spustenia plnej verzie stránky viac ako 250 zaregistrovaných vystavovateľov. Záujem o registráciu podporila aj bezplatná možnosť vytvorenia si základného profilu, ktorú sme dočasne spustili z dôvodu podpory podnikateľov v čase koronavírusu,“ vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik.Aktuálne stránka pozostáva z dvoch typov výstav a to z autorských online výstav spoločnosti a tradičných výstav prenesených do online priestoru. Autorské výstavy sú zamerané na bežné podnikateľské segmenty ako služby, stavebníctvo, vinárstvo, cestovný ruch, zdravotnícke potreby, svadobné potreby a ďalšie.V prípade tradičných ide o pôvodné fyzické výstavy, ktoré boli zrušené alebo preložené a po dohode s organizátorom týchto výstav sa online spôsobom uskutočňujú cez GLOBALEXPO.„Z historického hľadiska môžeme povedať, že v súčasnosti prežívame rýchly a masívny presun fyzických aktivít vo svete do online priestoru a to nielen v oblasti výstavníctva. Z logických dôvodov, akými sú rýchlosť, dostupnosť, funkcionalita a cena, budú skôr či neskôr prevládať online služby a vystavovatelia budú s vysokou pravdepodobnosťou preferovať im dostupnejšiu alternatívu, čiže online výstavy. Prostredníctvom online výstav totiž podnikatelia môžu prezentovať svoje výrobky a služby bez nutnej fyzickej prítomnosti na výstavách, nech sa už konajú kdekoľvek na svete,“ dodal na záver Bielik.