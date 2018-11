Portland postúpil do finále play off Západnej konferencie MLS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 9. novembra (TASR) - Futbalisti Portlandu Timbers postúpili do finále play off Západnej konferencie MLS. V noci na piatok vyradili Seattle Sounders v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa odvetné stretnutie skončilo 3:2 po predĺžení pre ich súpera. V domácom prvom zápase uspel Portland 2:1 a takýmto pomerom viedol Seattle po riadnom hracom čase odvety.Ďalší protivník Timbers vzíde z dvojice Real Salt Lake, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Albert Rusnák, a Sporting Kansas City (prvý zápas 1:1). Na východe bojujú o miestenky v konferenčnom finále New York City s Atlantou United (0:1) a Columbus Crew s New Yorkom Red Bulls (1:0).