Portugalčan Paulo Bento mieri na lavičku juhokórejskej reprezentácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 16. augusta (TASR) - Novým trénerom futbalistov Kórejskej republiky by sa mal stať Portugalčan Paulo Bento. Na poste by mal nahradiť Tae-yong Shina.Juhokórejskej tlačovej agentúre Yonhap túto informáciu potvrdil nemenovaný funkcionár tamojšej federácie. Štyridsaťdeväťročný Bento by mal s Taeguk Warriors podpísať zmluvu až do roku 2022, resp. stojí pred ním úloha uspieť v kvalifikácii MS v Katare. Juhokórejčania hľadajú nového trénera od konca MS 2018 v Rusku, kde skončili v základnej skupine s jedným víťazstvom nad obhajcom z Nemecka, resp. s dvoma prehrami.Bento už viedol reprezentáciu Portugalska, s ktorou sa dostal do semifinále EURO 2012 a postúpil aj na MS 2014 v Brazílii. Na klubovej úrovni viedol Sporting Lisabon. Môže sa stať druhým Portugalčanom na juhokórejskej lavičke, keď Humberto Coelho viedol túto krajinu v rokoch 2003 až 2004.