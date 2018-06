Portugalci nechcú byť v súboji s Uruguajom krásni, ale úspešní

Portugalský hráč Ricardo Quaresma (druhý zľava) oslavuje úvodný gól do bránky Iránu v zápase základnej B-skupiny na MS 2018 vo futbale Irán - Portugalsko v ruskom meste Saransk 25. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 30. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja musia v sobotňajšom druhom osemfinále futbalových MS 2018 ustrážiť najväčšiu hviezdu súpera Cristiana Ronalda, no dobre si uvedomujú, že hrozba im čelí aj od ďalších hráčov Portugalska. Európania sa budú spoliehať na rovnaký štýl, aký ich doviedol k titulu majstrov na EURO 2016.Pred dvomi rokmi vo Francúzsku nepredvádzalo "Seleçao das Quinas" pekný futbal a v riadnom hracom čase vyhralo iba jediný duel. Do vyraďovacích bojov sa dostalo z posledného postupového miesta základnej skupiny, keď uhralo tri remízy (Island 1:1, Rakúsko 0:0, Maďarsko 3:3). V osemfinále zdolalo Chorvátsko 1:0 po predĺžení, následne si poradilo s Poľskom po penaltovom rozstrele a až v semifinále zdolalo Wales 2:0. Vo finále nakoniec vyhralo nad domácim Francúzskom 1:0 po predĺžení vďaka gólu Edera zo 109. minúty.Úradujúci majstri Európy nepodávajú oslnivé výkony ani v Rusku. V základnej skupine na úvod remizovali v atraktívnom zápase so Španielmi 3:3, no pri triumfe nad Marokom 1:0 sa veľmi trápili a zachránil ich rýchly gól z úvodu. V stretnutí s Iránom iba remizovali 1:1, pričom v závere im hrozila prehra, ktorá by ich pripravila o postup. Držať motta "nie krásni, ale úspešní" sa budú aj v ďalšom priebehu.vyhlásil obranca Cedric Soares.reagoval ďalší stopér Jose Fonte na kritiku z portugalských médií.Tréner Fernando Santos zopakoval pred osemfinále to, čo zdôrazňoval už počas EURO 2016.zdôraznil kormidelník, ktorý bude mať v sobotu opäť k dispozícii obrancu Raphaela Guerreira a útočníka Gelsona Martinsa. Naopak, otáznik visí nad zraneným stredopoliarom Williamom Carvalhom.Uruguaj prešiel do vyraďovačky ako jasný víťaz A-skupiny, keď vyhral všetky tri stretnutia so skóre 5:0 a ako jediný tím na šampionáte doteraz neinkasoval. Do Ruska prišiel s veľmi vyrovnaným tímom, ktorému dominuje pevná defenzíva, dobre organizovaný stred poľa a jeden z najlepších útočných záprahov MS - Luis Suarez a Edinson Cavani.Tréner Oscar Tabarez si musí dať pozor hlavne na najväčšiu hviezdu súpera. Ronaldo potiahol svojich zverencov do vyraďovačky a na turnaji strelil už štyri góly, jediné zaváhanie prišlo pri nepremenenej penalte proti Iránu. Strážiť by ho mali najmä skúsení zadáci Diego Godin a Jose Maria Gimenez, ktorí spolu pôsobia v Atleticu Madrid a majú bohaté skúsenosti zo vzájomných súbojov s Realom. Otázny je však štart druhého menovaného. Gimenez mal problémy so stehnom, no začiatkom týždňa sa už vrátil do tréningového procesu tímu. Podľa posledných správ by mal nastúpiť.V prospech dvojnásobných majstrov sveta hovorí aj fakt, že tento rok ešte v žiadnom zo šiestich zápasov neinkasovali. Naposledy dostali gól v súťažnom dueli ešte v októbri 2017 pri triumfe nad Bolíviou 4:2 v kvalifikácii na MS. Na druhej strane, okrem prehry s Čile v jedenástkovom rozstrele v semifinále Pohára konfederácií 2017, Portugalsko nepodľahlo súperom v posledných 16 zápasoch na veľkých turnajoch.V sobotu to bude iba tretí vzájomný duel medzi týmito krajinami a premiérový na MS. V roku 1966 v Lisabone triumfovali domáci 3:0, o šesť rokov neskôr v Riu de Janeiro sa zápas skončil remízou 1:1.Stretnutie Uruguaj - Portugalsko sa začne v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ na Olympijskom štadióne Fišt v Soči, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavný rozhodca je Cesar Arturo Ramos z Mexika. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s lepším zo súboja medzi Francúzskom a Argentínou.