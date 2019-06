Portugalsko dosiahlo v 1. štvrťroku rozpočtový prebytok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Lisabon 24. júna (TASR) – Portugalsko dosiahlo v 1. štvrťroku 2019 rozpočtový prebytok na úrovni 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vlani v rovnakom období pritom vykázalo deficit, ktorý sa vláde v priebehu 12 mesiacov do konca marca 2019 podarilo takmer zlikvidovať. Oznámil to štatistický úrad v Lisabone.Tieto údaje potvrdili nedávne oznámenie ministerstva financií, že verejný sektor sa začiatkom roka dostal z červených čísiel a zaznamenal prebytok.Príjmy Portugalska v 1. štvrťroku vzrástli medzikvartálne o 6,2 %, čo je dvojnásobok tempa rastu výdavkov.Za 12 mesiacov do konca marca 2019 stúpli rozpočtové príjmy krajiny o 1,3 % a výdavky o 0,6 %. Deficit v rozpočte sa tak za 12 mesiacov znížil len na 0,1 % HDP.Vláda v Lisabone však stále očakáva za celý rok malý deficit na úrovni 0,2 % HDP, ale v roku 2020 už predpovedá rozpočtový prebytok vo výške 0,3 % HDP.Portugalsko za minulý rok vykázalo ročný rozpočtový deficit 0,5 % HDP, najnižší za viac ako štyri desaťročia, čo predstavuje výrazné zlepšenie finančnej situácie krajiny, ktorá v roku 2011 musela požiadať partnerov v eurozóne o trojročný záchranný úver.