Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Želmíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. mája 2026

Portugalsko rieši šokujúci prípad, deti našli samé pri ceste, rodičia sú vo väzbe


Tagy: Európsky zatykač Vyšetrovanie Zatknutie

Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby Francúzky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch ...



Zdieľať
gettyimages 176589250 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone.


Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby Francúzky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na juhu krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí.

Prípad vyvolal široký ohlas po tom, ako v utorok večer našli štvorročného a päťročného chlapca plačúcich pri ceste neďaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 kilometrov južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožnosti.

Bez emócií


Portugalské úrady zadržali 41-ročnú matku a jej 55-ročného partnera vo štvrtok v meste Fátima v strednej časti krajiny. V piatok ich priviedli pred vyšetrujúceho sudcu v Setúbale, kde ich vypočúvali niekoľko hodín.

Hovorca portugalskej polície GNR Carlos Canatario pre televíziu SIC uviedol, že dvojica pôsobila „veľmi odťažito“ a „bez emócií“. Pri príchode na súd muž identifikovaný ako Marc B. dvakrát po francúzsky zakričal „Ľúbim vás“, zatiaľ čo matka detí Marine R. si pohmkávala melódiu. Po odchode zo súdu v policajnej dodávke neskôr smerom k novinárom zakričal „Portugal Armageddon“.

Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Portugalské úrady uviedli, že chlapci žili s matkou vo francúzskom meste Colmar, zatiaľ čo ich otec mal len obmedzené a kontrolované právo na návštevy.

Európsky zatykač


Francúzske orgány pátrali po matke a deťoch od 11. mája, keď ich otec nahlásil ako nezvestných. Francúzsko následne vydalo európsky zatykač. Matka vodiča, ktorý chlapcov našiel, portugalským médiám povedala, že jedno z detí tvrdilo, že im zaviazali oči a povedali, aby hľadali skrytú hračku. Keď si pásky z očí zložili, ich matka aj auto boli preč.

Záujem verejnosti zvýšili aj informácie o podozrivých. Žena sa na sociálnych sieťach označovala za sexuologičku špecializujúcu sa na prácu s traumou a osobnostný rozvoj. Jej partner je bývalý príslušník francúzskej polície, ktorý podľa francúzskych médií zverejňoval konšpiračný a antisemitský obsah na internete.


Zdroj: SITA.sk - Portugalsko rieši šokujúci prípad, deti našli samé pri ceste, rodičia sú vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky zatykač Vyšetrovanie Zatknutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (23. máj 2026): MS v hokeji, výstava Smetiar, rusko-­ukrajinská vojna a požiar na Filipínach
<< predchádzajúci článok
Nórsko sa pripravuje na krízové scenáre, premiér hovorí o možnej vojne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 