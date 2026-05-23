Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Portugalsko rieši šokujúci prípad, deti našli samé pri ceste, rodičia sú vo väzbe
Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby Francúzky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch ...
23.5.2026 (SITA.sk) - Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone.
Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby Francúzky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na juhu krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí.
Prípad vyvolal široký ohlas po tom, ako v utorok večer našli štvorročného a päťročného chlapca plačúcich pri ceste neďaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 kilometrov južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožnosti.
Bez emócií
Portugalské úrady zadržali 41-ročnú matku a jej 55-ročného partnera vo štvrtok v meste Fátima v strednej časti krajiny. V piatok ich priviedli pred vyšetrujúceho sudcu v Setúbale, kde ich vypočúvali niekoľko hodín.
Hovorca portugalskej polície GNR Carlos Canatario pre televíziu SIC uviedol, že dvojica pôsobila „veľmi odťažito“ a „bez emócií“. Pri príchode na súd muž identifikovaný ako Marc B. dvakrát po francúzsky zakričal „Ľúbim vás“, zatiaľ čo matka detí Marine R. si pohmkávala melódiu. Po odchode zo súdu v policajnej dodávke neskôr smerom k novinárom zakričal „Portugal Armageddon“.
Deti zatiaľ umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Portugalské úrady uviedli, že chlapci žili s matkou vo francúzskom meste Colmar, zatiaľ čo ich otec mal len obmedzené a kontrolované právo na návštevy.
Európsky zatykač
Francúzske orgány pátrali po matke a deťoch od 11. mája, keď ich otec nahlásil ako nezvestných. Francúzsko následne vydalo európsky zatykač. Matka vodiča, ktorý chlapcov našiel, portugalským médiám povedala, že jedno z detí tvrdilo, že im zaviazali oči a povedali, aby hľadali skrytú hračku. Keď si pásky z očí zložili, ich matka aj auto boli preč.
Záujem verejnosti zvýšili aj informácie o podozrivých. Žena sa na sociálnych sieťach označovala za sexuologičku špecializujúcu sa na prácu s traumou a osobnostný rozvoj. Jej partner je bývalý príslušník francúzskej polície, ktorý podľa francúzskych médií zverejňoval konšpiračný a antisemitský obsah na internete.
Zdroj: SITA.sk - Portugalsko rieši šokujúci prípad, deti našli samé pri ceste, rodičia sú vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (23. máj 2026): MS v hokeji, výstava Smetiar, rusko-ukrajinská vojna a požiar na Filipínach
