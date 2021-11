Portugalsko sa vracia k zavádzaniu pandemických opatrení, krajine nepomohla ani vysoká zaočkovanosť

Povinné nosenie rúšok

Obyvatelia sú naklonení očkovaniu

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že Portugalsko má najvyššiu zaočkovanosť obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19, necelé dva mesiace po zrušení väčšiny pandemických obmedzení úrady opäť zavádzajú nevyhnutné opatrenia.Ako uviedol premiér António Costa, nedávny nárast prípadov koronavírusu prinútil tamojšiu vládu konať. Zároveň však poznamenal, že v Portugalsku nezaznamenali taký prudký nárast infekcií ako v iných európskych krajinách.Od 1. decembra bude v uzavretých priestoroch v Portugalsku opäť povinné nosenie rúšok. Pri vstupe do reštaurácií, kín a hotelov bude potrebné preukázať sa digitálnym certifikátom dokazujúcim očkovanie alebo zotavenie sa z ochorenia COVID-19.Dokonca i zaočkované osoby budú musieť mať negatívny test, aby mohli navštíviť nemocnice, domovy dôchodcov, športové podujatia, bary a diskotéky.Okrem týchto pravidiel bude musieť každý, kto priletí zo zahraničia, predložiť negatívny výsledok testu. Vláda taktiež odporučila pravidelné samotestovanie a prácu z domu vždy, keď to bude možné.Costa zavedenie opatrení zdôvodnil tým, že sa blíži zima, ktorá so sebou pravidelne prináša viac infekcií dýchacích ciest. Navyše počas Vianoc budú rodiny v bližšom kontakte ako obvykle.V Portugalsku vo štvrtok evidovali 3150 nových prípadov ochorenia COVID-19. V nemocniciach leží 691 osôb, no úrady tvrdia, že zdravotnícky systém funguje bez výraznejších problémov.Ľudia v Portugalsku sú tradične priaznivo naklonení očkovaniam, čo uľahčilo vakcinačnú kampaň proti koronavírusu.Zaočkovanosť proti osýpkam, mumpsu a ružienke je v Portugalsku na úrovni 95 percent, čo predstavuje jedno z najvyšších čísel v rámci EÚ. V Portugalsku navyše neexistuje žiadny výrazný antivakcinačný odpor zo strany obyvateľov.