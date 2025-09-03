|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
|Denník - Správy
04. septembra 2025
Portugalsko smúti, pri havárii pozemnej lanovky v Lisabone zomrelo 15 ľudí
Najmenej 15 ľudí zomrelo a ďalší utrpeli zranenia, keď sa v stredu podvečer v Lisabone vykoľajila pozemná lanovka. Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, ...
4.9.2025 (SITA.sk) - Najmenej 15 ľudí zomrelo a ďalší utrpeli zranenia, keď sa v stredu podvečer v Lisabone vykoľajila pozemná lanovka. Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, havarovala zhruba 15 minút po osemnástej.
„Tragédia, akú naše mesto ešte nezažilo,“ povedal starosta Lisabonu Carlos Moedas. Portugalské úrady vyhlásili na štvrtok deň národného smútku. Všetky obete boli vytiahnuté z trosiek, uviedol predstaviteľ záchranárov Tiago Augusto a dodal, že medzi obeťami sú aj cudzinci. Žiadne ďalšie podrobnosti o totožnosti obetí neboli hneď k dispozícii.
Tri lisabonské pozemné lanovky sú obľúbené u turistov aj miestnych obyvateľov. Pozemná lanovka Glória je najznámejšou v meste. Do prevádzky ju uviedli v roku 1885.
Zdroj: SITA.sk - Portugalsko smúti, pri havárii pozemnej lanovky v Lisabone zomrelo 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
