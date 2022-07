Portugalsko trápia masívne lesné požiare, v akcii je viac ako 3-tisíc hasičov (foto+video)

Dôvodom sú vysoké teploty

Stav pohotovosti sa predĺži

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 3-tisíc hasičov v Portugalsku bojuje s viacerými lesnými požiarmi. Pri hasení pomáhajú i obyvatelia ohrozených dedín, ktorí sa zúfalo snažia zachrániť svoje domovy pred plameňmi.Portugalsko vo štvrtok zasiahli extrémne vysoké teploty, ktoré by mohli dosiahnuť až 44 stupňov Celzia. V kombinácii so suchom sa rozhorelo viacero požiarov.Nad západným okrajom Pyrenejského polostrova sa naďalej drží masa horúceho a suchého vzduchu z Afriky. V júni bolo 96 percent územia Portugalska klasifikovaných ako oblasti s „extrémnym“ alebo „silným“ suchom.Portugalský premiér António Costa vo štvrtok uviedol, že vzhľadom na predpoveď počasia na najbližšie dni a pokračujúce neobvyklé vysoké teploty jeho vláda plánuje predĺžiť stav pohotovosti do nedele. Dodal, že hasiči museli v stredu zasiahnuť pri 200 rôznych požiaroch.S požiarmi bojujú hasiči i v ďalších juhoeurópskych krajinách - Španielsku, Francúzsku či Chorvátsku.