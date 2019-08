Posádka ISS premiestnila záchrannú loď Sojuz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. augusta (TASR) - Posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v pondelok úspešne premiestnila záchrannú loď Sojuz MS-13 k inému spojovaciemu uzlu, aby umožnila opakovaný pokus o spojenie stanice s nepilotovanou kozmickou loďou Sojuz MS-14. Informovala o tom agentúra AP.Plánované automatické spojenie Sojuzu MS-14 s ISS sa v sobotu nepodarilo uskutočniť. Neúspech manévru bol podľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos spôsobený problémami v spojovacom systéme. Ďalší pokus o spojenie stanice so Sojuzom MS-14 sa uskutoční v utorok o 05.12 h SELČ.Traja členovia posádky ISS v pondelok nastúpili do Sojuzu MS-13, ktorý slúži ako záchranný modul, a premiestnili ju k inému spojovaciemu uzlu.Kozmická loď Sojuz MS-13 v júli tohto roka dopravila na ISS súčasnú posádku. Kapsula Sojuz MS-14 s humanoidným robotom v životnej veľkosti Skybot F-850, ktorý dostal meno FEDOR (je to skratka anglického výrazu Final Experimental Demonstration Object Research), odštartovala z kazašského kozmodrómu Bajkonur minulý týždeň vo štvrtok.Do kozmu ju k vyniesla nosná raketa Sojuz-2.1a. Tá má v budúcnosti nahradiť raketu Sojuz-FG, ktorá bola nasadená v roku 2002.