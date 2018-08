Posádka lode Aquarius už opäť zachraňovala migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. augusta (TASR) - Posádka lode Aquarius, plavidla charitatívnej organizácie SOS Méditerranée, ktorá sa špecializuje na záchranu migrantov v Stredozemnom mori, dostala pri dvoch akciách v piatok do bezpečia celkove 141 migrantov z drevených lodí.Išlo o prvé dve akcie po tom, čo sa loď z prístavu v juhofrancúzskom Marseille vrátila do oblasti medzi Líbyou, Maltou a Talianskom.Posádka informovala o záchrane skupiny 25 a ďalšej skupiny 116 migrantov zainteresované úrady, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Pri predchádzajúcej záchrannej misii zabránil zákaz talianskej vlády posádke tejto lode so stovkami zachránených migrantov na palube zakotviť v niektorom z talianskych prístavov. Loď vtedy po niekoľkých dňoch napokon zakotvila v španielskej Valencii.