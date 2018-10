POSILA NEPRILETELA: Hokejový Slovan sa so Stewartom snaží skontaktovať

Chris Stewart ešte v drese Minnesoty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenský účastník KHL Slovan Bratislava mal v stredu predstaviť verejnosti svoju novú zvučnú posilu Chrisa Stewarta, lenže kanadský hokejista sa na určený brífing na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nedostavil. Tridsaťročný útočník mal priletieť dopoludnia na viedenské letisko Schwechat, kde ho čakal zamestnanec klubu s ceduľkou v ruke, ten sa však hráča nedočkal. Stewartov mobil zvonil, ale hokejista ho nedvíhal.povedala prítomným novinárom riaditeľka klubu pre vzťahy s médiami a verejnosťou Veronika Némethová. Podľa nej hráčov agent predtým potvrdil, že Stewart mal odletieť do Viedne. Kanaďan ale v stredu nedal o sebe vedieť a nebolo jasné, kde sa nachádza.Stewart, ktorý sa dohodol so Slovanom na zmluve do konca sezóny, si mal v stredu prvýkrát zatrénovať s hráčmi Slovana.povedal po tréningu tréner Slovana Vladimír Országh, ktorý plánoval využiť Stewarta už na nadchádzajúcom tripe.dodal Országh.Vedenie Slovana sa pokúšalo s hráčom skontaktovať a zistiť, kde nastal problém. V prípade jeho neskoršieho príchodu bolo pripravené zorganizovať brífing so Stewartom vo štvrtok ráno pred tímovým tréningom.Stewart má na konte 691 zápasov v NHL vrátane play off, v ktorých si pripísal 332 bodov (166+166). V najlepšej lige sveta odohral s výnimkou lockoutu nepretržitých 12 sezón, postupne obliekal dresy Colorada (draftovalo ho v roku 2006 v 1. kole z 18. miesta), St. Louis, Buffala, Minnesoty, Anaheimu a Calgary. Najviac sa mu vydaril ročník 2009/2010, v ktorom za Avalanche nastrieľal 28 gólov a pridal 36 asistencií. Robustný útočník, ktorý vie pri hre dokonale využiť svoje fyzické parametre, nazbieral v minulej sezóne v tíme Minnesoty a Calgary dokopy 16 bodov (10+6) v 54 dueloch. Po sezóne sa stal voľným hráčom a nebol na skúške v žiadnom kempe. V roku 2011 sa v kanadskom drese predstavil na MS na Slovensku.