Posilnenie dolára sa na burze prejavilo zabrzdením akcií firiem USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. septembra (TASR) - Americká akciová burza v New Yorku nemala v piatok silu rásť. Jedným z hlavných dôvodov bol ďalší rast dolára, ktorý v zásade zdražuje americké produkty vyvážané do zahraničia. K jeho posilneniu pomohlo aj oslabenie eura po tom, ako talianska vláda schválila financovanie svojich výdavkov v nasledujúcom roku výrazným zvýšením schodku štátneho rozpočtu.Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) v piatok spočiatku strácal. Do záveru obchodovania však stratu prekonal a burzový deň skončil v pluse 0,07 % na hodnote 26.458,31 bodu. Širšie koncipovaný index S&P 500 zamrzol na štvrtkovej hodnote 2913,98 bodu.Oba indexy po dosiahnutí rekordných hodnôt v minulom týždni stratili dynamiku vzostupu.Technologický index Nasdaq klesol v piatok o 0,03 % na 7627,65 bodu. Pokles spôsobila žaloba amerického burzového dohľadu SEC na majiteľa koncernu Tesla za to, že sa dopustil manipulácie s akciami koncernu, čo ho môže stáť miesto v ňom. Oslabili aj akcie Facebooku po zverejnení správy, že zaznamenal hekerský útok.DJIA v končiacom sa týždni celkovo klesol takmer o 1 %. Za celý september však vzrástol v porovnaní s augustom o necelé 2 %. V 3. štvrťroku posilnil o 9 %. Od začiatku roka je v pluse necelých 7 %.