Posilní Bayern Mníhcov kapitán anglickej reprezentácie? Hoeness je o tom presvedčený

16.7.2023 (SITA.sk) - Čestný prezident nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov Uli Hoeness je presvedčený, že kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane prestúpi počas tohtoročného leta z Tottenhamu Hotspur do bavorského veľkoklubu. V tréningovom kempe Bayernu v sobotu povedal novinárom, že Kane chce pokračovať v kariére v Mníchove a momentálne trvajú rokovania medzi oboma klubmi.Hoeness tvrdí, že člen dozornej rady Karl-Heinz Rummenigge a výkonný riaditeľ Jan-Christian Dreesen hovorili s Kaneom a jeho zástupcami, pričom momentálne vedú rozhovory so šéfom „Spurs“ Danielom Levym.„Až doteraz to bolo tak, že Harry vo všetkých rozhovoroch jasne signalizoval, že je rozhodnutý. A ak to tak zostane, potom ho dostaneme. Následne bude musieť Tottenham ustúpiť,“ vyhlásil Hoeness.Podľa niekdajšieho nemeckého reprezentanta Tottenham neodmietne ponuku vo výške 80 alebo 90 miliónov eur za hráča, ktorému o rok skončí súčasný kontrakt. Dodal, že Kane navyše chce hrať v európskych pohárových súťažiach. Tottenham v uplynulej sezóne 2022/2023 obsadil v anglickej Premier League ôsme miesto a nekvalifikoval sa do pohárovej Európy. Naopak, Bayern získal bundesligový titul a opäť sa predstaví v Lige majstrov Hoeness priznal, že rozhovory s Levym boli náročné a povesť funkcionára, s ktorým sa rokuje ťažko, má právom.„Je šikovný. Nebaví sa o cene. V prvom rade ho musíme dostať tak ďaleko, aby sme určili cenu. Samozrejme, hrá o čas, je dôvtipný a podľa mňa je super profesionál. Mám ho naozaj rád,“ poznamenal Hoeness a naznačil, že Bayern sa s Levym nakoniec dohodne: „Myslím si, že toto sú ľudia, ktorí túto prácu nerobia od včera.“