Posilnili tím, ktorý vyšetruje kauzu Gorila. Lučanský mu dal voľné ruky

Na všetkých prípadoch sa pracuje

Podozrenia z rozsiahlej korupcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Tím, ktorý preveruje prípad kauzy Gorila , bol posilnený a okrem vyšetrovateľov doň pribudli aj analytici. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský , podľa ktorého majú vyšetrovatelia pri práci voľné ruky.Ešte na jeseň minulého roka odišiel do civilu šéf vyšetrovacieho tímu Lukáš Kyselica a na jeho miesto nastúpila podľa medializovaných informácií Martina Babacsová. Spis s názvom Gorila zverejnil na internete anonym v závere roka 2011.Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Holúbek v ňom opisuje odposluchy zo stretnutí v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave, kde sa údajne v rokoch 2005 a 2006 schádzali viacerí funkcionári z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu so spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom „Tím ma voľné ruky a pracuje v zmysle zákonov a nemám obavu, že by sa mohli objaviť nejaké problémy. Bol posilnený o vyšetrovateľov a analytikov a som pripravený pomôcť pri personálnych požiadavkách alebo pri potrebnom materiálno-technickom zabezpečení. Práca by sa tým urýchlila. pretože v niektorých čiastkových prípadoch už hrozia premlčacie doby,“ povedal Lučanský.Šéfa polície sa novinári pýtali aj na prípady podozrivých sudcov, ktoré vyplynuli zo zaistenej komunikácie obžalovaného Mariana K. cez aplikáciu Threema a tiež na vyšetrovanie prípadu bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Ten čelí obvineniu z marenia spravodlivosti.„Treba počkať, ale môžem garantovať, že na všetkých prípadoch sa pracuje. Nebudem dopredu hovoriť, čo budú vyšetrovatelia robiť. Sú vytvorené špecializované pracovné skupiny a príde čas, kedy budeme o týchto prípadoch informovať,“ dodal Lučanský.Bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. je obvinený v prípade zvukovej nahrávky z kauzy Gorila, v médiách sa však objavil aj videozáznam z jeho kancelárie, na ktorom je bývalý minister financií či dopravy Ján Počiatek.Polícia preveruje aj prípad podozrivých sudcov, medzi ktorými je aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská . Skupina sudcov podľa medializovaných informácií intenzívne komunikovala s Marianom K. o viacerých súdnych prípadoch či rozhodnutiach.Aj keď zo spisu Gorila vyplývajú podozrenia z rozsiahlej korupcie, žiaden prípad sa zatiaľ nedostal pred súd. V byte bol podľa zvukovej nahrávky a analytického prepisu aj predseda Smeru-SD Robert Fico , ktorý návštevy nepotvrdil ani nevyvrátil.V noci z utorka na stredu 16. októbra minulého roku sa navyše na webovom odkaze objavil aj 39-hodinový zvukový záznam údajného odpočúvania. Kópiu, pravdepodobne, zaistil vyšetrovací tím prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pri jednej z domových prehliadok u Mariana K.