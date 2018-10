Poškodený v trestnom konaní silnejšie postavenie nezíska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zámer posilniť postavenie poškodeného v trestnom konaní tak, aby bol zabezpečený objektívnejší a spravodlivejší proces, sa do praxe nedostane. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok nepodporilo návrh novely Trestného poriadku, ktorý predložili poslanci ĽSNS Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Stanislav Drobný a Ján Mora.Zmenu chceli dosiahnuť tým, že poškodený získa právo podávať všetky opravné prostriedky, a to nielen vo veci náhrady škody, ako aj právo zablokovať dohodu o vine a treste.Kotlebovci boli presvedčení, že ich návrh v konečnom dôsledku povedie k nižšej miere kriminality, väčšej vymožiteľnosti práva a vyššej bezpečnosti obyvateľov SR. Ako tvrdili, v súčasnom právnom poriadku sú záujmy obetí trestných činov, teda poškodených, nedostatočne chránené. "A to aj napriek tomu, že zmyslom a hlavným cieľom trestného práva je práve ochrana ľudí pred nebezpečnou kriminalitou, ktorá predstavuje významný zásah do života poškodených a ich blízkych. Dokonca platí, že súčasné zákony často viac ochraňujú páchateľov trestných činov ako ich obete," konštatujú v dôvodovej správe.ĽSNS neuspela ani s návrhom zrušiť povinné očkovanie a zaviesť do tohto systému dobrovoľnosť. Neprešiel ani jej zámer uzákoniť nedeľu ako deň pracovného voľna.