Poškodzujúce správanie sa nemá tolerovať, je to cesta k extrémizmu a násiliu

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poškodzujúce správanie by nemalo ostať bez odozvy, pretože jeho tolerovanie spôsobí, že ľudia si na negatívne javy zvyknú. To je podľa jazykovedkyne Lucie Molnár Satinskej cesta k ďalšiemu extrémizmu a násiliu.Uviedla to na sumarizujúcom vyústení konferencie, na ktorej sa so svojimi hosťami snažila zistiť, ako reagovať na hrubosť, nenávistný a diskriminujúci jazyk a čo môže aj jednotlivec urobiť pre tolerantnejšie nielen verbálne správanie.Konferencia sa uskutočnila koncom októbra v priestoroch Pálffiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave. Hlavným organizátorom bolo Oddelenie sociálnej lingvistiky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied (JUĽŠ SAV) s podporou výskumnej agentúry VEGA a Medzinárodného vyšehradského fondu. Ako priblížila hovorkyňa SAV Katarína Gáliková, o medzinárodný záber konferencie sa postarali referenti z krajín V4, Rakúska aj Srbska. Prednášajúci venovali svoju pozornosť rodovo citlivému jazyku a prostriedkom, akými sa dá dosiahnuť rodovo vyvážená komunikácia. Diskutovali o jazykovej diskriminácii a možnostiach zmiernenia jazykového extrémizmu, utlmenia predsudkov a celkovej kultivácie jazykového správania. Z hľadiska diskriminačných praktík konferencia pomohla identifikovať školstvo ako ďalšiu problematickú oblasť verejného života.„Podstatné je, aby poškodzujúce správanie neostávalo bez odozvy. Jeho tolerovanie spôsobuje, že ľudia si na negatívne javy zvyknú a prestanú ich vnímať ako neprípustné, čo je cesta k ďalšiemu extrémizmu a násiliu. Naopak, osobná angažovanosť vedeckej obce je dôležitá, pretože nestačí diskrimináciu len skúmať, ale aktívne a trpezlivo proti nej aj vystupovať,“ zhrnula Molnár Satinská. Odborníci na jazykovú vedu z krajín V4, ktorí sa stretli v Bratislave, upozornili, že komunikácia hrubne a využíva rozličné diskriminačné praktiky, napríklad prejavy necitlivosti, znevažovania osôb až verbálnu agresiu voči niektorým členom spoločenstva. Členka organizačného tímu Jana Wachtarczyková z JUĽŠ SAV vysvetlila, že napriek znalosti definície diskriminačného správania je v praxi ťažké označiť, čo je diskriminačná situácia, kedy presne nastáva a prečo je pre niekoho poškodzujúca.Gáliková poukázala na to, že konferencia upozornila na široké spektrum javov, ktoré sú buď priamo diskriminačné alebo k diskriminácii vedú. Slovenský politológ Andrej Findor z Univerzity Komenského v Bratislave predstavil efekt androcentrickej zaujatosti, ktorý pozoroval v meraní medziskupinových postojov vo svojom medzikultúrnom výskume.Český lingvista Marián Sloboda z Karlovej Univerzity v Prahe na konkrétnych príkladoch ukázal, ako o voľbe komunikačného kódu na verejnom priestranstve, ako sú dvojjazyčné nápisy, rozhodujú niektoré mimojazykové okolnosti v národnostne zmiešaných lokalitách v ČR. Poľský psychológ Mikołaj Winiewski z Varšavskej univerzity zas priblížil problém „hate speech“, ktorý svojím rozsahom a intenzitou pripomína epidémiu. Nenávistné prejavy sú namierené voči menšinovým sociálnym skupinám v Poľsku, najmä proti Židom, moslimom, utečencom, Ukrajincom a komunite LGBTI.