Poskytovanie ESG dát bankám bude jednoduchšie

Financovanie udržateľnosti

Jednoduché zdieľanie informácií o udržateľnom podnikaní

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Profil skupiny CRIF:

2.5.2024 (SITA.sk) -Bankový sektor zohráva významnú úlohu pri riešení otázok udržateľnosti a preto sa presúva smerom k udržateľnejšiemu obchodnému modelu a udržateľnému financovaniu. Desať významných slovenských bánk, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie, bude môcť na základe spoločného dotazníka jednoducho zistiť dôležité informácie o podnikaní svojich klientov a ich vplyve na životné prostredie. Pre samotných klientov takýto jednotný spoločný dotazník predstavuje veľké zjednodušenie plnenia bankových požiadaviek. Stačí, keď dotazník vyplnia raz a zapojené banky si ho potom medzi sebou môžu zdieľať, čo klientom ušetrí čas pri komunikácii s viacerými bankami."Veríme, že spoločný dotazník na globálnej platforme Synesgy poslúži bankám pri podpore udržateľných projektov a firiem, ale aj ich samotným klientom. Napríklad takým, pre ktorých je ESG tematika úplne nová. Sme radi, že sa do tohto projektu so Slovenskou bankovou asociáciou zapojilo až desať významných bánk, čím sa potvrdilo, ako dôležitá je pre nich táto téma," vysvetľuje Matej Repa, ESG solutions specilist, CRIF – Slovak Credit Bureau.Cieľom sledovania udržateľného podnikania firemných klientov bánk je doplniť bežne používané finančné informácie o spoločnostiach dátami na posúdenie potrieb ESG výkonnosti klientov a ich podporu počas prechodu k nízko emisnej ekonomike. Práve banky totiž môžu mať na životné prostredie zásadný dopad, a to poskytovaním úverov na podnikanie najmä tým spoločnostiam, ktoré financie využívajú v súlade s princípmi udržateľného podnikania a prejdú procesom transformácie na podnikanie v súlade s cieľmi Green Deal a ďalších európskych iniciatív, napríklad Net zero 2050. Kľúčovými otázkami sú tu napríklad spaľovanie fosílnych palív, efektívne nakladanie s energiami, využitie obnoviteľných zdrojov energie, zaobchádzanie s odpadmi, spotreba vody alebo cirkulárna ekonomika."Pre mnoho klientov je prechod k nízko emisnej ekonomike veľkou príležitosťou a pokiaľ ju dokážu správne uchopiť, čaká ich úspech. Dotazník je skrátenou formou toho, čo už mnoho firiem pozná z regulácie Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nakoľko je pre banky zber a práca s ESG dátami veľmi dôležitá, spoločný dotazník je výborným základom pre jednoduché a efektívne získavanie takýchto informácií od klientov," doplnil Matej Repa.Samotné banky sa témami udržateľnosti zaoberajú už niekoľko rokov a mnohé z nich sú v týchto témach dlhodobo aktívne. Mnohé bankové skupiny už napríklad pristúpili k rozhodnutiu o ukončení poskytovania nových úverov na financovanie výstavby prevádzky uhoľných elektrární a súvisiacich odvetví. Aj súvisiace nariadenia európskej legislatívy sú nastavené tak, aby banky prispôsobovali svoje investičné stratégie smerom k ESG a pri výbere investičných príležitostí sa sústredili okrem finančných výnosov aj na ESG kritéria. Udržateľné podniky a projekty tak pravdepodobne budú mať výhodu pri získaní financovania.Bankový dotazník je umiestnený na platforme Synesgy , ktorá predstavuje moderné digitálne riešenie na zdieľanie ESG informácií a dát na báze self-declaration. Okrem bankového dotazníka systém ponúka aj množstvo ďalších funkcionalít. Okrem iných sú to aj štruktúrované dotazníky s preddefinovanými návrhmi odpovedí, priebežným ukladaním zadaných odpovedí a dát do databázy, automatizovanými kontrolami kompletnosti odpovedí a ich formátov. Umožňuje tiež ďalšie dátové a logické kontroly, a tiež možnosť prikladať dokumenty na podporu poskytnutých odpovedí. Platforma Synesgy ponúka aj kalkulačku emisií skleníkových plynov podľa štandardu GHG Protocolu zahŕňajúcu všetky tri oblasti emisií, kalkulované užívateľsky prívetivým spôsobom. Dôležitá je aj možnosť customizácie dotazníka a prispôsobenie otázok podľa potrieb klienta. Forma jednotného dotazníka je v procese reportovania udržateľnosti dôležitým krokom, ktorý umožní ľahší zber ESG dát, ich výmenu medzi jednotlivými subjektmi a následne porovnávanie. Okrem vyhodnocovania prostredníctvom dotazníku môžu spoločnosti získať hodnotenie o svojich obchodných partneroch a dodávateľoch aj prostredníctvom ESG skóre (www.crif-esg.sk).Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.Ďalšie informácie na www.crif-esg.sk Informačný servis