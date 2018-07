Poskytovanie úverov je sprísnené, banky zhoršenie úverovania nečakajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) - Banky na Slovensku musia po novom viac prihliadať na zadlženosť klientov. Do platnosti totiž vstupujú nové opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré sprísňujú podmienky poskytovania úverov. Finančné domy zhoršenie dostupnosti úverov neočakávajú. Viaceré tvrdia, že nové pravidlá NBS spĺňajú už v súčasnosti.Banky po novom musia pri žiadostiach o úver prihliadať na dve nové kritériá. Upravuje sa limit pre pomer úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV). Doteraz mohli úvery, ktoré presahujú 80 % LTV, tvoriť najviac 40 % nových úverov. Od 1. júla sa tento podiel znižuje na 35 %, až má klesnúť na 20 %. Okrem toho sa zrušia tzv. 100-% hypotéky. "tvrdí hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.Podľa Slovenskej sporiteľne sa podiel úverov s LTV vyšším ako 90 % už dva roky pohybuje okolo hranice 7 %, nepôjde teda o veľkú zmenu.uviedol vedúci oddelenia retailových úverov sporiteľne Ján Bača. ČSOB tiež neočakáva, že obmedzenie bude mať na klientov významný vplyv.doplnila hovorkyňa banky Anna Jamborová.Postupne sa zníži aj podiel úverov, ktoré by klientov v porovnaní s ich príjmom neprimerane zadlžili. Ide o úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Ide o tzv. kritérium DTI. Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 10 %.tvrdí Bača. Rovnaké očakávania má i Tatra banka. Prima banka uviedla, že oba limity NBS plní už v súčasnosti.uviedla hovorkyňa banky Eva Čonková.ČSOB očakáva, že toto obmedzenie môžu pocítiť klienti, ktorí už nejakú pôžičku splácajú.uviedla Jamborová.Odborníci varujú, že nové podmienky môžu skomplikovať prístup k úverom najmä mladým ľuďom, ktorí nemajú nasporených dostatok zdrojov na dofinancovanie nehnuteľnosti.tvrdí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Banky až také skeptické nie sú.myslí si Bača. Navyše, vo väčšine prípadov o úver na bývanie žiadajú minimálne dvaja ľudia a tí sú posudzovaní spoločne. Podľa prepočtov sporiteľne si aj napriek limitu DTI bude môcť dvojica v každom z krajov dovoliť financovať úverom bývanie s výmerou 140 až 200 m2. Výnimkou je len 102 m2 v Bratislavskom kraji.Pri mladých navyše platí výnimka.dodala Žiaranová.