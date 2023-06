Poskytovatelia sociálnych služieb budú od budúcej vlády žiadať radikálnejšie zvýšenie miezd pre svojich pracovníkov

Zvýšenie štátnych príspevkov do konca júna

Zvýšenie príspevkov stále nie je dostatočné

14.6.2023 (SITA.sk) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR bude od novej vlády, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, požadovať radikálnejšie dofinancovanie celého systému sociálnych služieb a dlhodobej starostlivosti. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová Mzdy personálu u všetkých poskytovateľov by sa mali podľa nej zvýšiť po prvom roku a pol vládnutia na tri etapy celkovo o 50 %. Asociácia bude zároveň žiadať, aby sa štátny príspevok, ktorý je predvojom a po reforme financovania sociálnych služieb by mal byť finančným príspevkom v odkázanosti, odvíjal od priemernej mzdy, a nie od minimálnej mzdy.Šéfka asociácie zároveň avizuje, že vláda by mala do konca júna schváliť ďalšie zvýšenie štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Štátne príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb by sa tak mali po rozhodnutí vlády zvýšiť o 10 percent od 1. januára budúceho roka.Nariadením vlády by mali podľa Ghannanovej stúpnuť príspevky nielen na základe koeficientu zvýšenia minimálnej mzdy, ale ešte o ďalších 10 percent.Kabinet Ľudovíta Ódora v pondelok schválil zvýšenie štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach krízovej intervencie na druhý a tretí štvrťrok tohto roka o sedem percent. Zvýšené príspevky by mali pomôcť pokryť nárast prevádzkových nákladov na poskytovanú sociálnu službu a zmierniť tým aj premietanie takto zvýšených nákladov do platieb požadovaných od klientov. Zvýšenie príspevkov na poskytovanie sociálnej služby si vyžiada 7,2 milióna eur.„Sme vďační akémukoľvek zvýšeniu a oceňujeme to. Napriek tomu, že nateraz dostatočné nie je," tvrdí Ghannamová.Kabinet podľa nej schválil zvýšenie príspevkov na základe požiadavky samotnej Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Z verejných zdrojov sa tak pre neverejných poskytovateľov dorovnáva 17-percentné zvýšenie miezd pre pracovníkov v sociálnych službách, keďže u samosprávnych poskytovateľov sa tak stalo z verejných samosprávnych zdrojov na základe dohody bývalej vlády s odbormi.