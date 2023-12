Poslanci aj po nočnom rokovaní pokračujú v rozprave k rozpočtu

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu. Rokovali počas celej noci a pokračovať budú až do úplného prerokovania návrhu bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Do diskusie je prihlásených ešte zruba 40 rečníkov.



V nočnom rokovaní vystúpili najmä poslanci z hnutia Slovensko. Niekoľko hodín čítali rozsiahle pozmeňujúce návrhy. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) v stredu (20. 12.) avizoval, že chce, aby sa rozpočet prerokoval ešte pred sviatkami. Ak by sa to podarilo, schôdza by pokračovala 8. januára.