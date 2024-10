Poslanci budú o konsolidačných opatreniach hlasovať vo štvrtok, koalícia sa dohodla na viacerých pozmeňujúcich návrhoch (video)

Diskusiu treba uzavrieť

1.10.2024 (SITA.sk) - Parlament opäť rokuje o konsolidačných opatreniach za 2,7 miliardy eur. Balík sa skladá z dvoch legislatívnych návrhov. Väčšina opatrení, za približne dve miliardy eur, je zahrnutá v návrhu novely zákona o zlepšovaní stavu verejných financií. Nová daň z finančných transakcií by mala priniesť ďalších 700 miliónov eur.Minister financií Ladislav Kamenický Smer-SD ) v úvode diskusie zdôraznil, že konsolidačný balík musí dosiahnuť stanovenú sumu."Diskusiu o zmenách v konsolidačnom balíku je už potrebné uzavrieť, inak bude pokračovať do nekonečna," upozornil Kamenický. Podotkol, že každá prijatá zmena musí byť kompenzovaná a že na výsledok čakajú aj finančné trhy.Koalícia sa dohodla na viacerých pozmeňujúcich návrhoch, medzi ktoré patrí aj zaradenie kníh, tlačovín, novín, časopisov a ubytovanie v cestovnom ruchu do najnižšej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 5 %. Základná sadzba DPH by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 20 na 23 %.Minister Kamenický tiež uviedol, že pôvodný zámer na zvýšenie mimoriadneho odvodu energetických firiem sa musí zmeniť, aby neporušil memorandum o porozumení so Slovenskými elektrárňami.Odpustí sa tiež platenie daňovej licencie pre sociálne podniky a chránené dielne a predĺži sa obdobie na odpočet výdavkov na investície. Kompenzácie výpadkov z pôvodného návrhu zabezpečí vyššie zdanenie firiem.Právnické osoby s príjmom nad 5 miliónov eur budú platiť zvýšenú sadzbu dane 24 %. Ďalšie dodatočné zdroje prinesie zvýšenie maximálnych limitov na platenie sociálnych odvodov."Zvyšujeme sociálne odvody, ten maximálne zdaniteľný základ zo sedemnásobku na 11-násobok priemernej mzdy," dodal Kamenický.Predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka a poslanec PS Štefan Kišš opatrenia kritizovali a navrhli investície do ekonomického rastu."Najlepšia konsolidácia je ekonomický rast. Podpora práce a tých, ktorí tvoria hodnoty," uviedol Kišš. SaS ) varoval pred dopadmi novej dane z finančných transakcií, ktorá postihne najmä malé firmy a výrobné reťazce."Znamená to, že jej následkom bude vyháňanie peňazí zo Slovenska do zahraničia," poznamenal Viskupič. Navrhované opatrenia podľa strany znevýhodňujú malé podniky a podporujú bankový sektor."Transakčná daň núti malých živnostníkov urobiť si podnikateľský účet. To znamená ďalšie náklady pre 190 000 živnostníkov a nový biznis pre banky," vysvetlil Viskupič. Parlament bude o opatreniach hlasovať vo štvrtok dopoludnia. Ak by sa dovtedy neskončila rozprava, hlasovanie sa uskutoční v najbližšom možnom termíne.