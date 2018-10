Poslanci EP budú diskutovať o októbrovom summite či šetrnejších autách

Európsky parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 1. októbra (TASR) – Októbrový summit lídrov EÚ, environmentálne šetrnejšie autá od roku 2030 či novelizácia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Aj to sú témy, ktorým sa budú poslanci Európskeho parlamentu (EP) venovať počas nadchádzajúcej plenárnej schôdze v Štrasburgu. Tá sa začína v pondelok.uviedla pre TASR Soňa Mellak z Informačnej kancelárie EP na Slovensku.Lídri by mali na októbrovom summite prediskutovať stav rokovaní o podmienkach brexitu. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na nedávnom neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa do novembrového mimoriadneho summitu podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.Europoslanci budú taktiež v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorého cieľom je znížiť emisie CO2 nových automobilov a podporiť trh s vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami.spresnila Mellak.Na oficiálnej stránke EP sa uvádza, že doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého sa emisie skleníkových plynov stále zvyšujú.Novela smernice o audiovizuálnych mediálnych službách má za cieľ lepšie chrániť maloletých pred obsahom, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus. Poslanci EP budú o nej hlasovať v utorok. Úprava aktuálnych predpisov by sa mala týkať prevádzkovateľov televízneho vysielania, platforiem prinášajúcich priame prenosy, ako aj platforiem na zdieľanie videí či videí na požiadanie.informuje oficiálna stránka EP.Poslanci sa budú okrem vyššie spomenutých tém venovať i zníženiu predvstupovej pomoci Turecku o ďalších 70 miliónov eur, keďže Európska komisia vo svojej výročnej správe k Turecku, zverejnenej v apríli, skonštatovala, že nenašla dôkazy o zlepšení situácie v oblasti právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače.Témou bude i právny štát a nezávislosť súdnictva v Rumunsku. V pléne EP vystúpi s prejavom aj prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič, ktorý sa zameria na pokrok jeho krajiny v prístupových rokovaniach na ceste do EÚ či na bezpečnostnú spoluprácu.V stredu sa estónsky premiér Jüri Ratas ako desiaty líder štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom o budúcnosti Únie. Plenárna schôdza EP potrvá do 4. októbra.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)