Poslanci EP predvolali Sylvie Goulardovú na druhé vypočutie

Brusel 9. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu rozhodli, že francúzska kandidátka na post európskeho komisára Sylvie Goulardová sa musí dostaviť na druhé vypočutie. Pred zákonodarcov EÚ sa opätovne postaví vo štvrtok ráno a bude mať poldruha hodiny na to, aby rozptýlila niektoré obavy týkajúce sa jej osobnej integrity a konfliktu finančných záujmov.Goulardová, ktorej bolo pridelené portfólio pre jednotný trh Európskej únie, pred týždňom 2. októbra po prvom vypočúvaní v EP nepresvedčila poslancov najmä v otázkach spojených s vyšetrovaním jej osoby v kauze nelegálneho zamestnávania asistentov, keď pôsobila ako europoslankyňa, a s konzultačnou činnosťou pre americký think-tank Berggruen Institute.Napraviť svoju naštrbenú povesť môže vo štvrtok od 09.30 do 11.00 h, pričom europoslanci pre ňu pripravili súbor 13 otázok. Koordinátori politických skupín z výborov, ktoré ju budú vypočúvať, následne odporučia Konferencii predsedov EP, či je vhodná zastávať funkciu eurokomisárky.Podľa správ týždenníka Politico najväčší záujem na druhom "híringu" pre Goulardovú mala politická frakcia Európskej ľudovej strany (EPP), ktorú v tomto zámere podporila aj skupina socialistov a demokratov (S&D). Goulardová sa hlási k politickej rodine liberálov a centristov z Obnovme Európu (RE).Po prvom vypočutí dostala Goulardová súbor dodatočných písomných otázok, na ktoré musela zodpovedať do utorka. Poslancov, ktorí chceli od nej odpovede "áno" - "nie", však najviac sklamala pri otázke, či si vie predstaviť svoju automatickú rezignáciu, ak bude obvinená v kauze fiktívnych pracovných miest pre svojich bývalých asistentov.uviedla Goulardová vo svojej písomnej odpovedi.Dodala tiež, že následne sa v súlade s Kódexom správania Európskej komisie poradí s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou o tom, aké opatrenia by mala prijať. Spresnila tiež, že "sa zaväzuje odstúpiť", ak bude odsúdená právoplatným rozhodnutím za trestný čin zahŕňajúci výkon verejnej funkcie.Goulardová kvôli podozreniam z fiktívneho zamestnávania svojich asistentov odstúpila v roku 2017 z postu ministerky obrany. Vyšetrovanie tejto kauzy na pôde EP bolo síce uzavreté po tom, ako vrátila do parlamentnej kasy 45.000 eur (osem mesačných platov asistenta), vyšetrovaniu tohto prípadu sa však stále venuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Druhá línia podozrení sa týka jej konzultačných aktivít pre americký inštitút Berggruen v období od októbra 2013 do januára 2016, keď bola europoslankyňou a zarábala vyše 10.000 eur mesačne.spresnila Francúzka s odkazom na nemecko-amerického miliardára Nicolasa Berggruena.Zároveň dodala, že OLAF sa zaujímal aj o túto jej činnosť a zo strany úradu bola písomne vyrozumená, že poskytovaním konzultačných činností nedošlo ku konfliktu záujmov.