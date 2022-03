Poslanci Európskeho parlamentu drvivou väčšinou podporili kandidatúru Ukrajiny na vstup do Európskej únie

Odsúdili aj rolu Lukašenka

Privítali rýchle uvalenie sankcií

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia Európskeho parlamentu (EP) vyzývajú na to, aby Ukrajina získala status kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ) Kandidatúru Ukrajiny podporil parlament v rezolúcii, ktorú poslanci prijali v pomere hlasov 637 za, 13 proti a 26 sa zdržali hlasovania.Rezolúcia vyzýva inštitúcie v EÚ, aby pracovali smerom k udeleniu kandidátskeho statusu Ukrajine a na jej integrácii do spoločného európskeho trhu. EP o tom informuje v tlačovej správe.V rezolúcii EP tiež ostro odmieta ruskú inváziu na Ukrajinu a požaduje od Kremľa, aby ukončil svoje vojenské aktivity v krajine.Odmieta tiež ruskú „rétoriku naznačujúcu možné použitie zbraní hromadného ničenia“, pričom Rusku pripomína jeho medzinárodné záväzky a varuje pred nebezpečenstvom jadrovej eskalácie konfliktu.Poslanci tiež odsúdili rolu, ktorú v invázii zohral bieloruský prezident Alexander Lukašenko Poslanci privítali rýchle uvalenie sankcií a vyzvali na prijatie ďalších reštriktívnych opatrení, ktoré by sa dotkli Ruska aj Bieloruska. Vyzvali členské štáty na rýchlejšie poskytnutie vojenského materiálu.Zároveň tiež vyzvali Európsku komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s humanitárnymi agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými partnerskými organizáciami Ukrajine poskytli ďalšiu núdzovú humanitárnu pomoc.