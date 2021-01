Poslanci expresne zasadli do lavíc, Matovičova vláda poslala na prerokovanie zmeny vo viacerých zákonoch (naživo)

Sankcie za porušenie pravidiel očkovania

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci v stredu popoludní opäť zasadli do lavíc. Vláda im totiž na prerokovanie poslala zmeny vo viacerých zákonoch.Zmenu alebo doplnenie si podľa predloženého materiálu vyžiadala situácia s naďalej sa šíriacou nebezpečnou nákazlivou chorobou COVID-19 na území SR.Kabinet navrhuje, aby parlament prerokoval zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.Z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyplýva, že za porušenie pravidiel očkovania budú hroziť zdravotníckym zariadeniam sankcie.Účelom tejto úpravy je predchádzanie spoločensky nežiaducemu správaniu. Ide najmä o uprednostňovanie osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie, ktorá je uvedená v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa nej majú byť v prvej vlne zaočkovaní zdravotníci, študenti medicíny spĺňajúci kritériá pre zdravotníkov, pracovníci domovov sociálnych služieb pre dôchodcov, policajti, vojaci či pracovníci kritickej infraštruktúry. Pokiaľ sa zistí, že nemocnica postup Národnej stratégie očkovania nedodržala, hrozí jej pokuta do výšky 10-tisíc eur.Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa má upraviť možnosť vykonávania očkovania aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom je umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19.Poslanecký klub strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa na schôdzi nezúčastňuje. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD).Doplnil, že NR SR sa stáva slúžkou vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a „odmietajú sa zúčastňovať na tomto cirkuse, ktorý predvádza táto vládna koalícia”. Považuje za neprijateľné, že je schôdza oficiálne zvolaná 43 minút pred jej samotným začatím.„Národná rada je pozvánkou zverejnenou na webe oficiálne zvolaná 43 minút pred samotným konaním. To je pre nás absolútne neakceptovateľné, aby takýmto spôsobom bola národná rada zneužívaná na chaos, ktorý vytvára koalícia,” doplnil Blanár.Podľa neho si poslanci ešte ani nestihli naštudovať, o čom idú dnes rokovať. Spomedzi členov vlády vidí Blanár viacerých kandidátov na odvolanie. Spomenul ministra práce Milana Krajniaka Sme rodina ) či šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa OĽaNO ).