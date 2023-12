Poslanci KDH symbolicky odovzdali Ficovi defibrilátor, podľa nich spravodlivosť a právny štát zomierajú (video) 

Právny štát zomiera

Fico to má vo svojich rukách

14.12.2023 (SITA.sk) - Poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) odovzdali premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) symbolicky defibrilátor na poslednú záchranu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku. Spravili tak v súvislosti s rozhodnutím vlády zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry Defibrilátor premiérovi nechali v podateľni Úradu vlády SR . Ako uviedol poslanec KDH Peter Stachura, defibrilátor odovzdali Ficovi symbolicky preto, lebo spravodlivosť a právny štát na Slovensku podľa nich zomierajú, no premiér ich stále môže zachrániť.„Zdravotníctvo je jedna z oblastí, ktorá trpí korupčnými kauzami. Aj známymi kauzami spojenými so stranou Smer, ktoré vyšetrovala špeciálna prokuratúra,“ povedal Stachura a zdôraznil, že ide presne o tú špeciálnu prokuratúru, ktorú chce predseda vlády rušiť.„Čo taká snaha o kúpu piešťanského CT, ktoré sa malo vyobstarať o milión eur drahšie, alebo machinácie pri verejnom obstarávaní pri nákupe ultrazvukov pre košickú nemocnicu,“ pripomenul poslanec.Podľa poslanca Františka Majerského to premiér Fico stále má vo svojich rukách. „Vyzývame ho, aby dodržal svoje slovo a nerušil Úrad špeciálnej prokuratúry. Vládna koalícia má ešte stále čas zísť z kratšej cesty a nerušiť špeciálnu prokuratúru,“ apeloval poslanec František Majerský.