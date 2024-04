Poslanci KDH zrejme podporia Rašiho za predsedu parlamentu. Neberte to ako bianko šek, hovorí Majerský

20.4.2024 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský predpokladá, že jeho poslanci zahlasujú za zvolenie súčasného ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho Hlas-SD ) do funkcie predsedu parlamentu.Uviedol to v relácii Sobotné dialógy verejnoprávneho média RTVS s tým, že to Raši nemá brať ako „bianko šek“. Rašiho do tejto funkcie nominovala jeho strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD).Majerský však zároveň tvrdí, že by nepodporili „akéhokoľvek nominanta“. Kresťanskí demokrati hlasovali aj za zvolenie Petra Pellegriniho (Hlas-SD) do tejto funkcie.