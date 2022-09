Poslanci konečne rozhodnú o vstupe Švédska a Fínska do NATO, patríme medzi posledné krajiny (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Návrhom na vyslovenie súhlasu s pristúpením Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky do Severoatlantickej aliancie (NATO) sa v utorok zaoberajú poslanci Národnej rady SR (NR SR) . Body sú zaradené hneď na začiatok schôdze, ktorá sa začala o 9:00.Slovensko je jednou z posledných krajín, ktoré ešte neodobrilo vstup severských krajín do NATO. Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa už vyjadril, že to nie je dobrý signál. Oneskorenie spôsobila letná parlamentná prestávka a koaličná kríza . V júli tohto roka vláda odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k vstupu Švédska a Fínska do NATO. Okrem toho však tento vstup musí schváliť i parlament a následne ho prezidentka SR Zuzana Čaputová môže ratifikovať.Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) v piatok 23. septembra na svojom facebookovom profile uviedol, že ho kontaktoval „opäť raz fínsky minister obrany, kedy už ratifikujeme ich vstup do NATO. Ostalo Turecko, Maďarsko a Slovensko." Obe severské krajiny svoju žiadosť odôvodnili zásadnými zmenami v bezpečnostnom prostredí v Európe a potrebami posilniť vlastnú bezpečnosť a obranu po začatí ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022.