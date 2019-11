Poslanci Mosta-Híd by mohli podporiť bezpečnostnú stratégiu, L.Sólymos

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. novembra (TASR) - Most-Híd by mohol podporiť bezpečnostnú a obrannú stratégiu v Národnej rade (NR) SR. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Povedal to pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s iniciatívou nezaradeného poslanca Martina Fedora, ktorý avizoval, že na rokovanie parlamentu predloží Bezpečnostnú aj Obrannú stratégiu SR.skonštatoval Sólymos. Na otázku, či budú poslanci Mosta-Híd hlasovať v parlamente za schválenie bezpečnostnej stratégie, odpovedal, že s poslaneckým klubom nehovoril, myslí si však, že áno.Sólymos podľa svojich slov nevie o žiadnej dohode medzi koaličnými partnermi, že hoci stratégia vládou prešla, do parlamentu nepôjde. "podotkol.Predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok (11. 11.) vyhlásil, že prijatie bezpečnostnej stratégie necíti ako silnú tému. Nebola podľa neho ani predmetom Koaličnej rady a pravdepodobne ani nebude. Zdôraznil, že na jej aktuálnom znení sa nedá nič meniť. Orientácia krajiny podľa neho zostáva nemenná, EÚ je pre Slovensko životný priestor.Výhrady voči stratégii parlamentom mala v minulosti koaličná SNS. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) povedal, že navrhovali zmenu niektorých" formulácií. Problém mali s označením niektorých krajín za potenciálne nebezpečenstvo pre Slovensko.Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.