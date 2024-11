Poslanci Národnej rady odsúdili konanie bývalého prezidenta Kisku, počas kampane oklamal občanov aj protikandidátov

Trestný čin súvisí s prezidentskou kampaňou

8.11.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR dôrazne odsúdili konanie bývalého prezidenta Andreja Kisku . Vyplýva to z uznesenia, ktoré parlament prijal vo štvrtok večer k právoplatnému odsúdeniu exprezidenta za spáchanie trestného činu daňového podvodu.Z uznesenia ďalej vyplýva, že NR SR s poľutovaním aj rozhorčením skonštatovala, že Kisku právoplatne odsúdil Krajský súd v Prešove , pričom predmetný trestný čin súvisí s jeho prezidentskou kampaňou v roku 2014.Vtedy si propagáciu svojej osoby nezákonne zaúčtoval nad rámec povolených nákladov do účtovníctva spoločnosti KTAG , s.r.o., kde bol majiteľom i konateľom. Tým konal v rozpore s daňovými zákonmi i zákonom o spôsobe voľby prezidenta SR.„Nezákonným spôsobom si zadovážil pre seba neprimeraný finančný zisk a následne získal úrad prezidenta SR nečestným spôsobom, čím poškodil dobré meno najvyššej ústavnej funkcie,“ píše sa v schválenom uznesení.Návrh predložila skupina viac ako 60 poslancov koaličných strán. Zo 130 hlasujúcich poslancov za uznesenie zahlasovalo 77, medzi nimi boli aj traja odídenci z klubu Slovenskej národnej strany na čele s Rudolfom Huliakom Národná koalícia ). Proti bolo 53 poslancov.V uznesení sa ďalej uvádza, že „orgány činné v trestnom konaní, a to konkrétne prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry a policajti Národnej kriminálnej agentúry v rokoch 2021 a 2022 zneužili skutok spáchaný bývalým prezidentom Andrejom Kiskom na účelové obvinenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica a ďalších osôb s cieľom dosiahnutia väzobného stíhania opozičných politikov, a tak nezákonne ovplyvniť politickú súťaž a demokraciu na Slovensku, a účelovo pomôcť bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi v prípade, za ktorý bol právoplatne odsúdený“.Poslanci odsúdili ako Kiskovo podvodné konanie, tak aj jeho konanie pri volebnej kampani pred desiatimi rokmi, pri ktorej podľa uznesenia oklamal občanov aj protikandidátov a dehonestoval tak inštitút prezidenta SR. Odsúdenie vyjadrili aj smerom ku Kiskovým nepodloženým tvrdeniam po jeho odsúdení, o tom, že sudcovia sú zastrašovaní a v jeho prípade konajú so strachom.Takého vyjadrenia podľa nich môžu narušiť demokratické a ústavné princípy štátu. V dôvodovej správe uznesenia sa konštatuje, že ide o vážny precedens, vzhľadom na to, že Kiska je prvou hlavou štátu na Slovensku, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.Krajský súd v Prešove na sklonku októbra uznal bývalého prezidenta Andreja Kisku vinným v prípade daňového podvodu. Vymeral mu trest v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dva roky.Odvolací senát zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu v Poprade, ktorý Kisku odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur, a tiež zákaz činnosti vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.