Poslanci nezvolili druhého kandidáta na člena Regulačnej rady ÚRSO

Bratislava 28. novembra (TASR) – Poslanci nezvolili kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ani v novej voľbe. Plénum si tak voľbu zopakuje. Kandidátmi boli František Janíček a František Pecho. Poslanci mali zvoliť zostávajúceho jediného kandidáta z dvoch. Na októbrovej schôdzi zvolili jednu kandidátku, Sylviu Beňovú.Opakovaná voľba sa uskutoční v utorok (3. 12.) o 17.00 h a postupujú do nej všetci nezvolení kandidáti. Parlament musí voliť nového člena rady preto, lebo doterajšiemu členovi Jánovi Horkovičovi vypršalo šesťročné funkčné obdobie 4. septembra tohto roka. Z dvoch kandidátov, ktorých zvolí parlament, by si mala jedného vybrať prezidentka SR Zuzana Čaputová.Členom rady môže byť občan SR, ktorý má technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej 10 rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo tvorbe koncepcií v energetike a päť rokov praxe v riadiacej funkcii, alebo má technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Takisto musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.Regulačná rada je jedným z orgánov ÚRSO, ktorý zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Regulačná rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR a to tak, aby traja členovia Regulačnej rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady SR a traja členovia na návrh vlády. Prezident SR na návrh Regulačnej rady vymenúva a odvoláva predsedu Regulačnej rady.