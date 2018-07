Poslanci nitrianskeho kraja neschválili rokovací poriadok

Na archívnej snímke Štefánikova ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič Na archívnej snímke Štefánikova ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 9. júla (TASR) – Nezávislí poslanci zvolení do Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) si ani v budúcnosti nebudú môcť zakladať vlastné poslanecké kluby. V súčasnosti platný rokovací poriadok im to neumožňuje. Väčšina nestraníkov, ktorých je v 54-člennom krajskom parlamente 15, považuje za diskriminačné, že im nie je umožnené vystupovať ako jednotný klub či delegovať svojho zástupcu do Rady NSK.Zmenu súčasného stavu mohol priniesť nový rokovací poriadok, o ktorom v pondelok rozhodovali regionálni poslanci. Krajské zastupiteľstvo sa však na jeho znení nevedelo dohodnúť a napokon ani jednu zo zmien v rokovacom poriadku neodsúhlasilo.Búrlivá rozprava, pri ktorej nechýbali ani osobné invektívy, trvala niekoľko hodín. „Problematické boli hlavne dva body, prvý a zásadný sa týkal toho, či sa v zastupiteľstve môžu vytvárať kluby nestraníkov. Ten neprešiel. Ten druhý bod sa týkal toho, či ja ako predseda NSK mám byť alebo nemám byť členom Rady NSK s hlasovacím právom. Ani tento návrh neprešiel, takže výsledkom niekoľkohodinovej rozpravy bolo, že platí starý, pôvodný rokovací poriadok,“ vysvetlil predseda NSK Milan Belica.Podľa jeho slov nie je dobré, ak sa poslanci nevedia zhodnúť na vlastných pravidlách. „Je to parketa zastupiteľstva. Ak si neschvália kluby pre nezávislých poslancov, ja s tým viem žiť, ak si to schvália, určite takéto uznesenie nebudem vetovať. Mne je v podstate jedno, či budem viesť Radu NSK a či budem mať alebo nebudem mať hlasovacie právo. Ja som o to nežiadal. Dal som svojím postojom najavo, že či to bude po starom či po novom, ja s tým viem žiť. Teraz sa ale stalo to, že sa neschválilo nič a my pôjdeme ďalej podľa starého poriadku, ktorý by už fakt potreboval zmeny,“ skonštatoval Belica.Starý rokovací poriadok bol schválený ešte v roku 2006 a bol viackrát menený a doplňovaný. Podľa viacerých poslancov je potrebné zosúladiť ho s platnou legislatívou a zohľadniť v ňom skúsenosti z doterajšej praxe. Súčasťou nového poriadku mali byť aj niektoré zmeny, ktoré by napríklad umožnili lepšie informovanie verejnosti o rozhodnutiach zastupiteľstva NSK. „V hlušine týchto diskusií a všetkého toho, čo tu odznelo, zanikli aj dobré veci. Boli to dobré zmeny, ale, žiaľ, neprešli demokratickým hlasovaním,“ dodal Belica.