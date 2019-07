Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

Na archívnej snímke poslanci Národnej rady (NR) SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze - 32 prijal parlament na zatiaľ poslednej schôdzi v júni 2019 a tiež na novembrovo-decembrovom rokovaní v roku 2018.Zákonodarcovia schválili v aktuálnom volebnom období 268 vládnych návrhov, 89 poslaneckých a jeden návrh bol predložený výborom NR SR.V skrátenom legislatívnom konaní bolo v tomto volebnom období prijatých zatiaľ 22 zákonov. Takýto postup môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda, pričom zákon presne stanovuje podmienky, kedy je to možné. Od začiatku roka 2019 bolo v zrýchlenom režime schválených šesť právnych úprav.Exprezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 29 zákonov, 28 z nich parlament opätovne schválil.Od volieb v roku 2016 absolvoval parlament 46 schôdzí, 17 z nich nebolo plánovaných, navrhli ich poslanci. Tí chceli napríklad vysloviť nedôveru členovi vlády, odvolať šéfa parlamentu alebo diskutovať o spoločenských problémoch.Snemovňa sa tiež zišla na dvoch slávnostných schôdzach, 1. septembra 2017 pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR a 15. júna 2019 na inaugurácii prezidentky Zuzany Čaputovej.