Poslanci odhlasovali skoro 600 miliónovú sekeru. Hegera prekvapilo, že sa do kampaňovej rozdávačky zapojila i SaS

23.5.2023 - Poslanci v Národnej rade (NR) SR v utorok odhlasovali približne 600 miliónovú sekeru, skonštatoval v reakcii na hlasovanie v parlamente poslanec a predseda strany Demokrati Dodal, že zvíťazili populisti, ktorí sa rozhodli zaistiť si pred voľbami popularitu, nedbajúc pritom na budúcnosť verejných financií. Šéf Demokratov to považuje za nezodpovedné. Je toho názoru, že keď chce niekto rozdávať, mal by povedať z čoho.„Opäť to raz zaplatia ľudia zo svojich daní. Bude nám to chýbať pri obnove nemocníc, škôlok či pri stavbe ciest," uviedol. Heger zdôraznil, že poslanci jeho strany sa tohto nezúčastnili.„A špeciálne som prekvapený, že sa do kampaňovej rozdávačky zapojila aj SaSka , ktorá o sebe hovorila ako o strane rozpočtovej zodpovednosti, nepochopiteľné... a rovnako OĽaNO Igora Matoviča , ktorý odsudzoval každý nekrytý návrh," kritizuje Heger. Teší ho však, že sa podarilo uchrániť viac ako 800 miliónov z Plánu obnovy. Ako dodal, aspoň tu zvíťazil zdravý rozum.