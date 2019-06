Poslanci odmietli novelu upravujúcu orientáciu v návrhoch zákonov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Návrhy noviel zákonov zo strany poslancov a výborov sa nebudú musieť predkladať aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje. Poslanci v stredu nepodporili novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR z dielne hnutia Sme rodina. Poslanci ňou chceli dosiahnuť lepšiu orientáciu v návrhoch zákonov, pretože všetky zmeny a doplnenia by podľa ich návrhu boli vyznačené. Navrhovali teda, aby sa k návrhom prikladalo informatívne konsolidované znenie.písali predkladatelia.Plénum tiež v stredu odmietlo ďalší návrh hnutia, a to návrh novely Občianskeho zákonníka. V nej navrhovali, aby sa peňažné dlhy, ktoré vznikli neplnoletému dieťaťu, prenášali na jeho zákonného zástupcu.Novelou chceli opoziční poslanci zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do 15 rokov, na ich zákonných zástupcov, respektíve na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.odôvodňovali navrhované zmeny.Poslanci nepodporili ani novelu zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Poslanci zo Sme rodina chceli zvýšiť ochranu maloletých osôb pred požívaním alkoholických a iných návykových látok. Navrhovali sprísnenie podmienok pre prevádzky.Argumentovali tým, že predajcovia len v ojedinelých prípadoch preverujú vek zákazníka pri predaji alkoholu aj napriek hroziacim pokutám. Navrhovali preto odňatie povolenia na predaj alkoholu fyzickej alebo právnickej osobe, ak jej obec trikrát za rok uloží pokutu 170 eur a viac.