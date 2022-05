Poslanci odsúdili ruskú agresiu a vyzvali na rešpektovanie územnej celistvosti Ukrajiny

Národná rada SR prijala uznesenie, ktorým odsudzuje činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina , ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina, ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Za prijatie uznesenia hlasovalo 98 poslancov zo 124 prítomných.

10.5.2022 (Webnoviny.sk) -V dokumente sa hovorí, že slovenský parlament vyzýva Rusko k okamžitému zastaveniu bojov, stiahnutiu všetkých ozbrojených síl z územia Ukrajiny a rešpektovaniu jej územnej celistvosti v medzinárodne uznaných hraniciach.Slovenský parlament v uznesení podporuje a oceňuje vyjadrenia a činy predstaviteľov organizácií ruského verejného a spoločenského života, mimovládnych organizácií a jednotlivcov odsudzujúce vojenskú agresiu Ruska a vyzýva štátne orgány Ruska vrátane prezidenta Putina, aby zastavili represiu voči týmto osobám a rešpektovali ľudské práva a slobody.Národná rada SR na návrh vládnych poslancov doplnila do uznesenia text, že sa pozastavuje činnosť Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie, a to až do skončenia vojenskej prítomnosti Ruskej federácie na území Ukrajiny.