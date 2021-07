Poslanci OĽaNO sa zídu ešte pred schôdzou parlamentu, prediskutujú rozhodnutie ústavného súdu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - O ďalšom postupe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) po rozhodnutí Ústavného súdu SR o referende bude poslanecký klub hnutia hovoriť pred júlovou schôdzou parlamentu. Povedal to predseda klubu Michal Šipoš . Jeho stanovisko agentúre SITA poskytol mediálny tím OĽaNO.Začiatok schôdze je naplánovaný na štvrtok 22. júla. Ústavný súd SR v stredu 7. júla rozhodol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu povedala, že poslanci Národnej rady SR (NR SR) môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou.„Poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ uviedla Čaputová. Prezidentka tak naznačila, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia NR SR.