Poslanci opäť nezvolili šéfa úradu na ochranu tzv. whistleblowerov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ani vo štvrtkovom tajnom hlasovaní nezvolili šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov). Dostatočný počet hlasov nezískala ani jedna z dvoch kandidátok, oznámili to po voľbe v pléne.O post sa uchádzali Zuzana Dlugošová a Monika Filipová, ktorých parlamentu predložila vláda. Kandidátky vláde odporučila výberová komisia spomedzi 11 kandidátov.Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca tohto roka.Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.sum ala ghm vs