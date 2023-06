Poslanci Osuský, Krúpa, Naď a ďalší navrhujú uznať hladomor na Ukrajine za genocídu

Najtragickejšia udalosť proti ľudskosti

Kruté metódy sovietskeho režimu

7.6.2023 (SITA.sk) - Parlament bude na svojej júnovej chôdzi rokovať o návrhu uznesenia skupiny poslancov bývalej koalície, ktorí navrhujú uznať hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 - 1933 za genocídu.Odôvodňujú to 90. výročím hladomoru na Ukrajine a tiež tým, že Európsky parlament a niektoré iné krajiny už obdobné uznesenia prijali.„Hladomor na Ukrajine predstavuje spoločne s holokaustom najtragickejšiu udalosť proti ľudskosti na európskom kontinente. Zapríčinil smrť miliónov Ukrajincov a Ukrajiniek, bol cynicky naplánovaný a kruto vykonaný sovietskym režimom s cieľom presadiť sovietsku politiku kolektivizácie poľnohospodárstva a potlačiť ukrajinské obyvateľstvo a ich národnú identitu," poukázali predkladatelia.Poslanci Peter Osuský SaS ), Gábor Grendel OĽaNO a priatelia) a nezaradení poslanci Jaroslav Naď Demokrati ) a Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ) ďalej svoj návrh zdôvodňujú tým, že v súvislosti s pretrvávajúcou vojnou Ruska proti Ukrajine, v ktorej chce Rusko opäť zničiť ukrajinskú národnú identitu a fyzicky zlikvidovať Ukrajincov ako národ, treba jasne poukázať na minulé činy Ruska a urobiť všetko pre to, aby sa podobné činy na Ukrajine či kdekoľvek vo svete už nikdy neopakovali.Navrhujú, aby parlament uznal „Holodomor,“ teda umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 spôsobený zámernou politikou sovietskeho režimu na čele s Josifom Vissarionovičom Stalinom, za genocídu ukrajinského ľudu, keďže bol spáchaný s úmyslom zničiť skupinu ľudí úmyselným nastolením životných podmienok, ktoré mali viesť k ich fyzickému zničeniu.Podobné kruté metódy používal podľa nich sovietsky režim aj v iných častiach Sovietskeho zväzu, najmä v Kazachstane, Bielorusku, na severnom Kaukaze a inde. Poslanci poukazujú na to, že existujú dôkazy o tom, že sovietsky režim zámerne skonfiškoval zozbieranú úrodu obilnín a zavrel hranice, aby Ukrajincom zabránil utiecť pred vyhladovaním.V rokoch 1932 a 1933 Sovietsky zväz vyvážal z územia Ukrajiny obilie, zatiaľ čo tamojší obyvatelia hladovali a umierali. Zabíjanie prevažne vidieckych Ukrajincov často sprevádzala propaganda, ktorá roľníkov ako tzv. kulakov označovala za vinníkov hladomoru.„Prebiehajúca ruská agresívna vojna proti Ukrajine , ničenie jej energetickej a poľnohospodárskej infraštruktúry, blokovanie vývozu ukrajinského obilia a krádež miliónov ton obilia zo strany Ruska obnovili obavy z rozsiahleho umelo vyvolaného hladomoru, najmä na globálnom juhu, ktorý je závislý od cenovo dostupného ukrajinského obilia," píše sa v návrhu.