Poslanci parlamentu nedostanú vakcínu proti koronavírusu skôr, tvrdí Kollár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR nemajú nárok na prednostné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V dnešnej diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s tým, že najskôr sa podľa pravidiel očkujú zdravotníci, ľudia v prvej línii či starší ľudia.„Dostal som informáciu, že poslanci parlamentu nedostanú prednostne vakcínu. Samozrejme, sú výnimky, lebo niektorí poslanci spadajú do kategórie starších ľudí alebo sú lekármi. Týmto to považujem za uzavretú vec," dodal Kollár.