Poslanci parlamentu sa čoskoro budú zaoberať novelou zákona o Horskej záchrannej službe, Migaľ chce zabrániť zneužívaniu jej označenia

9.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu sa budú na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi so začiatkom 11. júna zaoberať novelou zákona Horskej záchrannej službe (HZS) z dielne koaličného poslanca Hlas-SD ).Jej cieľom je upraviť viaceré problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu zabrániť zneužívaniu označenia Horská záchranná služba a tiež znaku Horskej záchrannej služby. Zároveň sa majú detailnejšie špecifikovať úlohy a oprávnenia HZS, aby sa predišlo nesprávnym výkladom.„V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov HZS a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách," tvrdí Migaľ.Poslanec chce ďalej návrhom upraviť použitie finančných prostriedkov získaných za výkon záchrannej činnosti, ich použitie je viazané na rozpočtový rok. Reklasifikovanie týchto prostriedkov na prostriedky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa HZS umožní efektívnejšie realizovanie výdavkov.Taktiež by sa mali upraviť pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov SR a zakotviť disciplinárna právomoc k osobám vykonávajúcim horskú vodcovskú činnosť. Kompletným schválením návrhu sa rozšíri rozsah vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách a podmienky vykonávania horskej vodcovskej činnosti.Okrem toho sa zriadi stavovská organizácia Asociácia horských záchranárov, ktorej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a taktiež hájiť záujmy svojich členov.Zaviesť by sa mala aj povinnosť pre osoby, ktoré pri záchrannej činnosti mimo pôsobnosť HZS používajú lanovú techniku, absolvovať odbornú prípravu a skúšku.Navrhuje sa taktiež rozšíriť rozsah horskej sprievodcovskej činnosti o výcvik sprevádzaných osôb na lavínových kurzoch, kurzoch zameraných na bezpečný pohyb v horách, ako sú napr. kurzy základného pohybu na snežniciach, kurzy prežitia v horách alebo kurzy orientácie a navigácie v teréne.Rozšíriť by sa mal rozsah horskej sprievodcovskej činnosti aj o výcvik pohybu na trasách, ktoré sú zabezpečené technickými prostriedkami.„Výcvik môže byť vedený len na trasách, ktoré spĺňajú podmienky, musia byť prístupné pre širokú turistickú verejnosť a nie len pre odbornú verejnosť, ako sú napr. horolezci. Výcvik musí byť vedený bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje a iba s použitím tzv. „ferratového setu“," uvádza sa v predloženom návrhu.Návrhom sa vytvára legislatívny rámec a proces na určenie lokalít v treťom až piatom stupni ochrany prírody pre činnosti vykonávané v súvislosti s vykonávaním horskej vodcovskej a horskej sprievodcovskej činnosti, ktoré sú regulované osobitným predpisom a ktoré sa vykonávajú výlučne v spomenutých stupňoch ochrany prírody.„Zároveň sa určujú aj lokality, v ktorých môžu športoví odborníci vzdelávať širokú verejnosť najmä v športoch, ako sú horolezectvo alebo skialpinizmus. Táto úprava súvisí s faktom, že návštevné poriadky upravujú podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku, ale nie o komerčných aktivitách na týchto územiach. Touto úpravou sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť uvedených činností s minimálnou administratívou pod plnou kontrolou orgánov ochrany prírody," tvrdí poslanec.